Baza: Силовики проводят обыски в Минприроды Дагестана
Силовики проводят обыски и выемку документов в здании Минприроды Дагестана, сообщает Baza.
Предварительно, изымается документация по строительству мусороперерабатывающих заводов, уточняет телеграм-канал.
Стоит отметить, накануне председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Основной темой стало исполнение поручений кабмина России по стабилизации экологической ситуации в республике. Стороны обсудили, среди прочего, строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов.