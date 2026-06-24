Baza: Силовики проводят обыски в Минприроды Дагестана

Стоит отметить, накануне председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Основной темой стало исполнение поручений кабмина России по стабилизации экологической ситуации в республике. Стороны обсудили, среди прочего, строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов.

Силовики проводят обыски и выемку документов в здании Минприроды Дагестана, сообщает Baza.



