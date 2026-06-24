24 Июня 2026
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Фото: пресс-служба &quot;Атом&quot;

Проект "Атома" признан лучшим строящимся комплексом комфорт-класса по УФО

Проект комплексного развития территорий в Екатеринбурге – квартал "НИИ: Наука и искусство" – признан лучшим строящимся комплексом комфорт-класса по УФО по версии Urban Awards. Его возводит строительный холдинг "Атом" в одном из старейших микрорайонов города – Втузгородке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, это первый в России квартал со встроенным научным институтом. Ранее на территории квартала были расположены старые корпуса ВНИИМТ. После реализации проекта КРТ научный институт займет в квартале коммерческие площади второго этажа, а ученые продолжат свою работу в современных и комфортных помещениях.

Рендер квартала "НИИ: Наука и искусство" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атом"

"Работать с историческими, давно сложившимися районами, где есть свои традиции и атмосфера – большая ответственность. Втузгородок отличает мощная энергетика одухотворенности, еще в прошлом веке здесь сформировался научно-производственный кластер с заводом, институтами и культурно-досуговой инфраструктурой. Наша профессиональная задача – сохранить уникальную энергетику, заданную предыдущими поколениями, вдохнуть в любимый горожанами район новую жизнь, обеспечив тем, кто здесь живет и работает, комфорт и новые, актуальные возможности", - считает коммерческий директор строительного холдинга "Атом" Данил Кузнецов.

"НИИ: Наука и искусство" представляет собой квартальную застройку со среднеэтажными домами по периметру и высотными доминантами в глубине квартала. Выразительная архитектура квартала сочетает эстетику и технологичность. Высокий статус проекта подчеркивает парадный вестибюль с зоной ресепшн, а художественные акценты в общественных пространствах создают атмосферу, вдохновляющую на новые идеи.

Рендер квартала "НИИ: Наука и искусство" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба "Атом"

В квартале предусмотрен закрытый двор-сад, двухуровневый подземный паркинг со специальным антипыльным покрытием. На первых этажах разместятся продуктовые магазины, кофейни и офисы.

Вручение премии Urban Awards(2026)|Фото: организаторы премии Urban

Эксперты премии Urban Awards высоко оценили качество проекта, присудив ему победу в номинации "Лучший проект комфорт-класса в УФО". В 2026 году федеральная премия в сфере жилой недвижимости Urban Awards состоялась в 18-ый раз, торжественное объявление победителей состоялось на площадке форума "Движение" в Сочи. Участие в ней принимают девелоперы со всей страны.

Теги: Атом, премия, проект


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