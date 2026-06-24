Центризбирком постарается, чтобы ДЭГ включили в "белые списки" на случай отключения интернета

Центризбирком России работает над тем, чтобы ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были включены в так называемые "белые списки" – перечень сайтов и приложений, которые работают даже при отключении мобильного интернета.

"С учетом возможных перебоев в работе мобильной связи и при передаче данных во время проведения выборов нами совместно с Минцифры России проводится работа по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На предстоящих в сентябре выборах в Госдуму избиратели в 33 регионах, в том числе в Москве, могут голосовать дистанционно.

По словам Памфиловой, избиркомы регионов должны будут позаботиться об обеспечении избирательных участков "стационарными средствами передачи данных и средствами передачи данных коллективного пользования".

Стационарная связь на участках понадобится, если избиратель не смог проголосовать дистанционно и хочет получить обычный бумажный бюллетень. Тогда члены участковой избирательной комиссии должны будут проверить, не голосовал ли этот человек уже на другом участке или дистанционно, и только тогда ему выдадут бюллетень.

Число зарегистрированных избирателей в регионах, где будет проводиться ДЭГ, превышает 48 млн человек, из них 86% имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах.