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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Страны G7 выдали Украине 45,5 млрд долларов под залог активов России

Страны "Большой семерки" предоставили Украине кредиты на общую сумму 45,5 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина, партнеры используют для этого доходы от заблокированных активов России. К концу мая эта сумма достигла своего пика. Основную часть денег - 37,9 млрд долларов - Киев получил в 2025 году, а еще 6,6 млрд поступили в текущем году. Кроме того, в 2024 году США выделили украинской стороне кредиты на один миллиард долларов.

Западные страны и Евросоюз заморозили почти половину валютных резервов России сразу после начала специальной военной операции. Сейчас в Европе находятся более 200 млрд евро, которые в основном хранит бельгийский депозитарий Euroclear. В 2024 году лидеры G7 одобрили план помощи Украине на 50 млрд долларов. Они решили гасить эти кредиты за счет прибыли, которую приносят обездвиженные российские деньги.

Москва в ответ предприняла зеркальные шаги и ограничила движение средств иностранных инвесторов из недружественных стран. Теперь деньги зарубежных компаний и доходы от них поступают на специальные счета типа "С". Владельцы не могут просто так забрать эти активы. Чтобы вывести средства, иностранцам нужно получить личное разрешение специальной правительственной комиссии. Таким образом Россия создала механизм, который удерживает финансы западных структур внутри страны.

Ранее Украина планировала запросить у западных партнеров дополнительные 20 млрд долларов на заседании в формате "Рамштайн" 18 июня. Эти средства власти страны хотят потратить на закупку систем ПВО, беспилотников, снарядов, техники для радиоэлектронной борьбы и дальнобойного оружия, а также на поддержку собственного оборонного производства и приобретение вооружения у США. 

Теги: украина, актив, резерв


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