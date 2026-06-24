"Блестящий главный редактор" учебника по обществознанию Дмитрий Медведев лично вносит правки в текст – Мединский

Бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост зампреда Совета безопасности РФ, лично вносит правки в текст новых учебников по обществознанию, разрабатываемых для российских школьников, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на Петербургском юридическом форуме.

"Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст", — заявил Мединский.

Учебник по обществознанию для девятых классов был представлен на форуме, а с 1 сентября 2026 года по нему будут учиться во всех российских школах.