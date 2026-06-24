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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство вводит лимиты для работы на цифровых платформах

Правительство утвердило критерии работы через цифровые площадки для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, новые нормы помогут законно сотрудничать с постоянными заказчиками. С 1 октября 2026 года в силу вступит закон о платформенной экономике, который защитит права исполнителей и создаст условия для развития рынка, пишет РГ.

Документ разграничивает проектную подработку и трудовые отношения. Теперь операторы платформ будут контролировать время работы исполнителя на конкретного клиента. Главный критерий: самозанятый может тратить на задачи одного заказчика не более 60 часов в месяц на протяжении полугода. При этом закон не ограничивает общее количество других заказчиков.

Новые правила затронут строительство, торговлю, общепит, IT-сферу, образование и транспорт. Такие меры сделают рынок прозрачным и защитят права граждан, сохраняя гибкость платформенной занятости. Постановление начнет действовать одновременно с базовым законом - с 1 октября 2026 года - и сохранит силу до осени 2032 года. Это исключит подмену трудовых договоров обычной подработкой через приложения.

С начала 2024 года количество самозанятых в Екатеринбурге увеличилось на 10 тысяч человек, и теперь в городе официально работают более 217 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные областного министерства экономики.

Теги: лимит, замозанятость, работа


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