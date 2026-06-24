Налоговая требует от старейшего железорудного предприятия Южного Урала 1,46 млрд

К банкротству "Бакальского рудоуправления" хотят подключиться две организации.

Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Башкортостану требует 1,46 млрд руб. ООО "Уралэнергосбыт" хочет получить от "рудоуправления" 76,4 млн руб. Требования кредиторов могут быть рассмотрены без проведения судебных заседаний и вызова лиц, участвующих в деле, после 29 июля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

"Бакальское рудоуправление" является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. История его начинается в 1757 г. Предприятие включает в себя полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд.