В Москве арестован экс-директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов

Суд арестовал экс-гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова. Его обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), передает "Интерфакс".

К какому периоду карьеры Полубояринова относится уголовное дело – не сообщается. С 2020 по 2022 годы он возглавлял ПАО "Аэрофлот". В 2023 году СМИ сообщали, что Полубояринов перешел на работу в управляющие структуры "Ростеха", но в госкорпорации информацию не подтверждали.