Житель Тюменской области заснял на камеру две воронки, напоминающие смерч

Житель Тюменской области заснял на камеру две воронки, напоминающие смерч. По словам автора снимка, он увидел их около пяти утра, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию интернет-пользователь опубликовал в группе "ЧС Тюмень".

В комментариях подписчики усомнились, что на фото действительно два смерча. В частности было высказано, что утром не было жары, а значит и условий для формирования смерча. Кроме того, один из комментаторов отметил, что воронки идут параллельно друг другу и предположил, что это инверсионные следы от самолета.

В числе других версия, что на фото точечно, столбом льет дождь.

Напомним, в Тюменской области действует штормовое предупреждение. РСЧС Тюменской области предупредили жителей региона об опасности возникновения смерчей 23 - 24 июня.

Отметим, что 22 июня смерч полностью разрушил 32 дома в свердловской Кушве. В результате разгула стихии пострадали 16 человек, а тысячи жителей остались без электричества. Ночью электроснабжение было восстановлено.