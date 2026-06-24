Замглавы Минюста назвал сожительство без брака угрозой безопасности

Сожительство без регистрации брака несет угрозу безопасности России, заявил замминистра юстиции Вадим Баланин.

По его словам, в последние десятилетия характер семейных отношений претерпел значительные изменения.

"Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны", - заявил Баланин.

Он добавил, что министерство поддерживает укрепление семейных связей и противодействует разрушению традиционной идеологии, на протяжении двух лет осуществляется мониторинг по внесению изменений в семейный кодекс, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2025 году выросло число зарегистрированных семей, правда, только в нескольких регионах России. Одновременно снизилось количество разводов, правда, это тоже статистика лишь по отдельным регионам. Рост количества брачующихся и снижение тренда на разводы чиновники объясняют предпринятыми мерами государственной поддержки семей. Однако у экспертов разные мнения о причинах.