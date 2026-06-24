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Образование Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Спикер ЗСК сообщил, что на предстоящей сессии депутаты Кубани рассмотрят изменения в краевой закон об образовании

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко на своих страницах в соцсетях напомнил, что 20 июня в регионе стартовала приемная кампания. В школах подводятся последние итоги сдачи выпускниками государственной итоговой аттестации.

"Все мы надеемся, что ребята поступят, куда планировали, претворят свои мечты в жизнь, и без профессионального образования не останется никто. На предстоящей сессии рассмотрим изменения в краевой закон об образовании, упрощающие возможность получения рабочих специальностей выпускниками девятых классов. Речь идет о поправках, касающихся введения нормы, которая позволит ребятам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим по ее результатам неудовлетворительные оценки, пройти обучение по профессиям рабочих, должностям служащих. И они уже с документом о соответствующей квалификации смогут найти подходящее рабочее место", - сообщил Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Перечень профессий и должностей по согласованию с региональной службой занятости населения, а также перечень организаций, осуществляющих такую образовательную деятельность, и порядок ее организации будет устанавливать министерство образования Краснодарского края.

"Ни для кого не секрет, что предприятия и организации реального сектора экономики региона остро нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах. Поэтому тема подготовки востребованных специалистов стала центральной и на нашей недавней встрече с министром образования и науки края Сергеем Валентиновичем Пронько. Тогда отдельное внимание уделили вопросу популяризации целевого обучения, как эффективного механизма решения кадровой проблемы – это когда работодатель дает заявку на подготовку необходимого для производства сотрудника с его гарантированным трудоустройством", - пояснил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко заверил, что и в дальнейшем будем уделяться самое пристальное внимание этой теме депутатским корпусом ЗСК, так как региону – всероссийской здравнице и житнице – одному из гарантов продовольственной безопасности страны, как никому, нужны квалифицированные рабочие кадры.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, зск, образование


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