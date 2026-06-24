Более 3 000 свай погружены в основание первых сооружений очистки ливневых стоков в Тюмени

Более 3 000 свай погружены в основание первых сооружений очистки ливневых стоков в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новая станция очистки ливневых стоков (ЛОС) строится в самом низком месте Заречного микрорайона – на ул. Эрвье. Подрядная организация "Росводоканал Тюмень" уже погрузила более 3 000 свай в основание будущей станции. Предстоит забить еще порядка 1000. Детали реализации проекта обсудили накануне в департаменте ЖКХ Тюменской области.

"Крупная очистная станция ливневых вод будет первой в Тюмени. Сегодня в городе есть отдельные элементы этой системы, но такого объекта нет. Для строительства привлечены механизмы национального проекта "Инфраструктура для жизни", - подчеркнул директор департамента Семён Тегенцев.

Сейчас на площадке организуют штаб строительства. На проектное сопровождение загружены результаты изысканий и другие документы. После завершения монтажа свайного поля подрядчик приступит к возведению подземного резервуара, который выступит в качестве накопителя и будет собирать дождевые и талые воды с большой площади городской застройки.

Производительность ЛОСов составит 8 640 кубометров воды в сутки. Современная технология позволит очищать поверхностные стоки от мусора, тяжелых примесей, песка, ила и нефтепродуктов, что значительно снизит влияние агломерации на экологию. Объект планируется подготовить к запуску до конца 2027 года.