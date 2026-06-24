Суд признал Эку Вашакидзе учредителем "Коляда-театра"

Эка Вашакидзе признана учредителем "Коляда-театра". Такое решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в суде, рассматривалось гражданское дело по иску заместителя директора АНО "Коляда-театр" Эки Вашакидзе о признании ее учредителем театра. Представитель истицы пояснил, что она занимает должность замдиректора и являлась главной помощницей прежнего руководителя Николая Коляды, фактически вела и ведет управление театром. Ранее решением учредителя АНО "Коляда-театр" Вашакидзе была принята в состав учредителей, однако юридически этот статус до сих пор не был оформлен.

Суд, выслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, признал Эку Вашакидзе учредителем "Коляда-театра". Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что "Коляда-театр" могут ликвидировать из-за отсутствия человека, который мог бы официально им руководить после смерти Николая Коляды. В департаменте культуры мэрии Екатеринбурга обещали помочь в сохранении театра.