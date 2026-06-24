Российские школьники массово травятся опасными коктейлями с корвалолом

Такими экспериментами несовершеннолетние пытаются вызвать необычные психические состояния. Однако врачи предупреждают: подобные смеси вызывают тяжелые отравления. Сами подростки рассказывают в соцсетях о пугающих последствиях: после употребления коктейля у них начинаются многочасовая рвота, сильное головокружение и сбои в ритме сердца. Также многие жалуются на спутанность сознания и трудности с дыханием.

В России среди подростков распространяется опасное увлечение: школьники готовят самодельные напитки из аптечных препаратов. Они смешивают успокоительное средство корвалол с соками, газировкой или энергетиками, а для усиления эффекта добавляют таблетки от укачивания "Драмина". Об этой ситуации стало известно из сообщений Telegram-канала "Shot проверка".

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко объяснил серьезность ситуации. В состав корвалола входит фенобарбитал - это психотропное вещество, которое подавляет работу центральной нервной системы. Специалист подчеркнул, что этот препарат категорически противопоказан детям и подросткам. Сейчас медики призывают родителей внимательнее следить за поведением детей, чтобы избежать трагических случаев.

Ранее МВД и таможня перекрыли крупный канал контрабанды, через который преступники ввозили в Россию сильнодействующие вещества, включая сибутрамин, под видом обычных БАДов. Как сообщила Ирина Волк, во время рейдов силовики изъяли 30 кг запрещенных препаратов и оборудование для их рассылки, а глава ведомства Владимир Колокольцев уточнил, что товар поступал из Турции, Китая и Казахстана через автомобильные границы.