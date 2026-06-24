Кремль: Перенос выборов в Госдуму не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается.

По его словам, сейчас идет подготовка к выборам. Представитель Кремля напомнил, что их проведение объявлено указом президента, пишет РИА Новости.

Напомним, голосование состоится в воскресенье, 20 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что в единый день голосования 20 сентября в регионах заработают более двух тысяч участков в местах временного пребывания граждан. Комиссия планирует сформировать около 2400 таких пунктов, чтобы обеспечить максимальную безопасность избирателей и организаторов.