В пострадавшей от урагана Кушве начало подтапливать придомовые территории

В уральском городе Кушва, где прошел разрушительный смерч, начало подтапливать придомовые территории.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, утром 24 июня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о частичном затоплении территорий четырех частных жилых домов в Кушве.

"Вследствие засора русла реки Кушва уровень воды в водоеме начал подниматься. В настоящее время проводятся работы по расчистке русла. Для обследования русла задействованы беспилотная авиационная система от МЧС России", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что информации о пострадавших не поступало, а затопления самих жилых домов не зафиксировано. Ситуация находится на контроле.

В данный момент в Кушве продолжают ликвидировать последствия урагана.