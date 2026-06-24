В США успешно испытали новую систему ПРО "Золотой купол"

Министр обороны США Пит Хегсет 24 июня сообщил в соцсети X об успешном завершении первых испытаний системы противоракетной обороны "Золотой купол для Америки". Глава Пентагона назвал этот тест важным достижением и поделился своими впечатлениями от увиденного на полигоне, сообщают "Известия".

В новой защитной системе инженеры применили современную технологию направленной энергии. Во время тестов комплекс работал полностью самостоятельно. Автономная система динамического поражения без помощи человека находила цели, прицеливалась и уничтожала все летящие объекты.

Пит Хегсет подчеркнул, что "Золотой купол" справился с задачей безупречно. Технология смогла одновременно ликвидировать множество различных угроз. Министр обороны выразил гордость за то, что стал свидетелем работы этого высокотехнологичного проекта, который должен обеспечить безопасность страны.

Ранее помощник главы Пентагона Марк Берковиц признал, что текущая американская система ПРО не справляется с современными угрозами, включая гиперзвуковое оружие и новые ракеты России и Китая. На фоне низкой эффективности комплексов Patriot, которые уже разочаровали заказчиков в Киеве и странах Персидского залива, подобные заявления могут быть попыткой выбить бюджет на новый проект Дональда Трампа "Золотой купол".