В Челябинске врачи начали лечить рак простаты радиоактивным фармпрепаратом

В Челябинске начали по-новому лечить рак простаты. Для этого в областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины впервые применили лютеций-177-ПСМА.

Учреждение получило лицензию на использование уже пятого по счету лечебного радиоактивного фармпрепарата. По мнению завотделением радионуклидной терапии учреждения Екатерины Васильевой, лютеций-177-ПСМА направлен на лечение опухолей предстательной железы в случае прогрессирования заболевания.

"Если раньше нам приходилось направлять пациентов данной группы в другие регионы РФ, теперь они могут получать помощь в Челябинской области. Препарат в специальной дозировке, попадая внутрь организма, прицельно (таргетно) воздействует на опухоль", - отметила Васильева.

Стандартный курс обычно состоит из 4-6 введений, но количество циклов может варьироваться в зависимости от состояния пациента, ответа на лечение и других факторов. Метод доступен жителям Южного Урала бесплатно – по ОМС и программам высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.