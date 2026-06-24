В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил 2-летнего ребенка на пешеходной дорожке

В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил ребенка. Все случилось на пешеходной дорожке.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 23 июня на улице Академика Парина. Предварительно установлено, что 19-летний водитель прокатного электросамоката наехал на ребенка, который был на пешеходной дорожке в сопровождении матери.

В результате пострадал 2-летний мальчик. С травмами он доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, в середине июня в Екатеринбурге водитель электросамоката сбил девочку на тротуаре и скрылся. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.