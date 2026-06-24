Два человека погибли при атаке БПЛА в Нижегородской области

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область, еще двое находятся в больнице, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В telegram-канале он уточнил, что с ночи силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. По предварительной информации, обломки дронов повредили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.

Кроме того, сегодня была совершена атака украинских БПЛА на промышленное предприятие в Оренбурге. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, сбиты несколько дронов, информация о пострадавших не поступала. В регионе был введен план "Ковер" - аэропорты Оренбурга, Орска и Ясного не принимали и не отправляли воздушные суда.