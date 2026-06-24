В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, 24 июня 2026 года утром по автодороге "Обход Соликамска" двигался рейсовый автобус. На 11 километре трассы водитель допустил съезд в левый кювет, после чего произошло столкновение автобуса с деревом. Количество пострадавших уточняется. В настоящее время следователи СК России проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Проверку также проводит прокуратура. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.



На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.