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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск потерял статус триллионера из-за падения акций его компаний

Владелец компаний Tesla, SpaceX и соцсети Х Илон Маск перестал быть триллионером. Сейчас его капитал составляет 957 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который оценивает состояние бизнесменов по стоимости акций их предприятий, пишет "Ъ".

По расчетам Bloomberg, Илон Маск потерял 118 млрд долларов. Совсем недавно, 12 июня, он стал первым в истории триллионером. Тогда этому помогло первичное публичное размещение акций космической компании SpaceX. Однако в конце прошлой недели ценные бумаги этой корпорации начали падать.

Инвесторы отреагировали на новость о том, что SpaceX впервые выпускает облигации, чтобы занять деньги на развитие искусственного интеллекта. Одновременно с этим снизилась стоимость акций Tesla и SpaceX. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что общая стоимость активов Илона Маска опустилась ниже отметки в один триллион долларов.

Сообщалось, что французская прокуратура пригрозила Илону Маску арестом, если он проигнорирует вызов в суд по делу о работе платформы X. Власти Парижа расследуют деятельность соцсети еще с февраля 2025 года и обвиняют ее в распространении незаконного контента, включая детскую порнографию и дипфейки, а также в отказе раскрыть алгоритмы продвижения постов.

Теги: триллионер, Маск, компания


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