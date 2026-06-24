Алексей Текслер дал ряд поручений главам муниципалитетов Южного Урала в ходе областного совещания

На традиционном совещании с членами правительства и главами муниципальных образований, которое губернатор Челябинской области провел в ходе рабочего визита в Еткульский округ, одним из первых вопросов Алексей Текслер обозначил необходимость обеспечить надлежащую подготовку к единому дню голосования в регионе.

Как известно, Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В ряде муниципалитетов Южного Урала также состоятся дополнительные выборы депутатов в местные представительные органы. Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований совместно с избирательными комиссиями и правоохранительными органами обеспечить доступность голосования для всех категорий избирателей, безопасность участков и их материально-техническую обеспеченность.

Далее губернатор обозначил актуальные задачи в экономической и социальной сфере Южного Урала.

«Мы сохранили позицию в десятке лучших регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который был представлен на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Подчеркну: основу рейтинга составляет мнение предпринимательского сообщества. Наша ключевая задача – сохранить доверие бизнеса, наших предпринимателей, взять на личный контроль сопровождение инвесторов в своих муниципалитетах», - сказал губернатор.

Ранее, комментируя обращение губернатора к депутатам Законодательного Собрания региона, Евгений Илле, заместитель председателя регионального парламента акцентировал, что принятые в Челябинской области меры, в частности, сохранение льготных ставок по системе упрощенного налогообложения, дали положительный эффект.

«Это привело к тому, что объем налоговых поступлений в первом квартале 2026 года сопоставим с объемами 2025 года. Значит, решения руководства региона в сфере экономики были правильными. Еще скажу, что объем инвестиций в основной капитал за 2025 год в нашей области рекордно высокий — это 520 миллиардов рублей. Южный Урал уже несколько лет входит в десятку регионов страны по инвестиционной привлекательности. Хотел бы отметить, что у нас очень хорошо развит малый и средний бизнес, об этом говорит то, что вклад таких предприятий в экономику региона —28 процентов», - отметил в беседе с челябинскими журналистами Евгений Илле.

На крайне актуальном сейчас в стране вопросе по обеспечению топливом Алексей Текслер в ходе совещания остановился отдельно.

Он заявил, что поручил создать региональный оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке Челябинской области, так как ситуация в территориях регионе с точки зрения наличия АЗС различных компаний отличается.

Действующие в крупных городах ВИНКи — вертикально интегрированные нефтяные компании, у которых есть и добыча, и производство топлива, и свои АЗС, имеют возможности более широкие, чем так называемые независимые компании, которые покупают топливо на оптовом топливном рынке.

«У нас в крупных городах в основном есть и ВИНКи, и независимые. В отдельных сельских территориях есть только независимые организации, которые торгуют топливом. Мы видим, что у независимых пошел рост цен на топливо, который превышает рост, который есть на заправках ВИНКов. В целом мы не единственные в стране сложности испытываем. Все регионы нашей страны сталкиваются по известным причинам. Поэтому, кроме регионального штаба, коллеги, я даю поручение муниципалитетам также наладить у себя работу ваших штабов, потому что, повторюсь, ситуация в зависимости от муниципалитета может отличаться. Естественно, свою работу координировать с коллегами из регионального штаба. Главная задача обеспечить стабильность на рынке топлива и, соответственно, обеспечить защиту интересов жителей региона и бизнеса», - подчеркнул Алексей Текслер.

Еще один вопрос областного совещания касался хода подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Акцентирую внимание на подготовке к предстоящему отопительному сезону. Во всех муниципалитетах проанализировали причины аварий прошлого года, разработали план мероприятий по их ликвидации. В областном министерстве ЖКХ в круглосуточном режиме работает отдел мониторинга аварийных ситуаций. Рекомендую главам лично контролировать завершение плановых ремонтов и гидравлических испытаний на сетях тепловодоснабжения и водоотведения. Отдельно на контроль поставить своевременное освоение средств, выделенных на ремонт из федерального, областного и местных бюджетов, в том числе в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, которые работают на нашей территории. Все держать на сверхличном контроле, коллеги», - поручил Алексей Текслер.

В частности, контроль за ремонтом коммунальной инфраструктуры в областной столице осуществляет лично мэр. Так, в ходе рабочего выезда на участки проведения ремонтных работ по обновлению коммунальных сетей и коллекторов мэр Челябинска Алексей Лошкин пояснял: «Система надежного обеспечения ресурсами — это замена не менее 3% сетей ежегодно. Со временем она сможет кардинально изменить ситуацию с аварийностью на сетях в Челябинске. Поэтому сегодня эти показатели для нас приоритетны и стали некой стратегией работы на ближайшие пять лет».

В рамках подготовки к следующему учебному году глава региона поручил до 15 августа проверить в образовательных организациях соблюдение санитарных норм, защищенность от террористических угроз, выполнение инженерно-технических мероприятий, текущего и капитального ремонта, а также исполнение предписаний контрольно-надзорных органов. Он напомнил, что в рамках национального проекта «Молодежь и дети» Челябинская область получила субсидию на капитальный ремонт школ. Благодаря этому в 2026-2027 годах в регионе отремонтируют 17 школ.

Также губернатор напомнил о необходимости обеспечить трансферы для ребят, которые станут участниками «Атомного выпускного» в ночь с 26 на 27 июня в Челябинске. И сформировать делегации на «МОЛФЕСТ», который состоится в День молодежи. На его площадке будут объявлены победителя проекта «Своя атмосфера».

Говоря о предстоящих задачах в культурной сфере региона, Алексей Текслер напомнил о необходимости подготовки к «Расулевским чтениям» (пройдут в Троице 3 июля), включенным в План региональных мероприятий по проведению Года единства народов России.

Губернатор снова акцентировал внимание на процессе голосования, который идет до 15 июля на сайте минкульта Челябинской област по проекту «Малая культурная столица». Стоит задача широкого вовлечения в этот процесс жителей области.

Напомним, конкурс проводится по поручению Алексея Текслера в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет Культурной столицей. Он направлен на развитие локальных проектов и демонстрацию уникального культурного потенциала территорий области.

«Это важная инициатива, которая позволит не только выявить культурные особенности и достижения малых городов, но и вовлечь местных жителей в процесс формирования культурной политики региона. Мы уверены, что конкурс станет стимулом для развития культурной инфраструктуры и активизации общественной жизни в наших городах. Участие открыто для всех городов Челябинской области, где проживает меньше двухсот тысяч человек. Победителей выберут сами жители региона путем открытого голосования. Конкурс пройдет в два этапа с народным голосованием и экспертной оценкой», – пояснял министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Также в ходе областного совещания обсуждались вопросы обеспечения пожарной безопасности, задачи, стоящие в сфере благоустройства, приведения дорог в нормативное состояние, итоги посевной кампании и задачи в агропромышленном комплексе региона.