Власти решили ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами

Власти ужесточают условия по семейной ипотеке: срок действия льготной ставки хотят ограничить 15 годами. Это следует из разосланного банкам документа, пишут "Известия".

Льготная ставка для семей с детьми будет сохраняться только в течение этого срока. Далее Минфин перестанет ее субсидировать, и финорганизациям придется ее поднять до рыночного уровня.

Также, по информации издания, по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье: ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей.

Кроме того, ставка по льготной программе будет резко повышаться для заемщиков, которые не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки.

Новые условия заработают с 1 июля. Они могут лишить доступной ипотеки около 3 млн семей с одним ребенком.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность, что с 1 июля вступит в силу дифференцированная ставка по программе семейной ипотеки – в зависимости от числа детей в семье. Аксаков при этом отмечал, что дискуссия по параметрам программы "немного затянулась".