Мобильные медицинские комплексы заступили на вахту на удаленных объектах "РН-Юганскнефтегаза"

Поддерживать здоровье сотрудников "РН-Юганскнефтегаза" на удаленных месторождениях будут мобильные медицинские комплексы (ММК) — они позволяют оказывать помощь непосредственно на производственной площадке. Это особенно важно с учетом северных реалий — автономии объектов и удаленности от городских стационаров.

По словам и. о. начальника управления социальных программ Ольги Герасимовой, ММК позволяют оказывать широкий спектр услуг: неотложная медицинская помощь, проведение телемедицинских консультаций, диагностика выявленного заболевания, предвахтовые и предрейсовые осмотры, вакцинация.

Сегодня на объектах "РН-Юганскнефтегаза" функционирует 29 стационарных здравпунктов с круглосуточным дежурством фельдшеров. Однако на удалённых месторождениях модули позволяют оказывать помощь на месте, избегая перевозки человека за сотни километров. Главное преимущество комплексов — мобильность и автономность. ММК можно доставить практически в любую труднодоступную точку по зимникам, на барже по Оби и Иртышу или автомобильным транспортом. Высокая база, усиленный прицеп, пневмоподвеска — всё это позволяет транспортировать его без каких-либо последствий. ММК работает совершенно автономно, он оснащён дизельным генератором, который обеспечивает здравпункт электроэнергией. Электричество нужно не только для освещения и функционирования оборудования, но также для отопления и охлаждения, в зависимости от сезона. Работать он способен даже при температуре до -45 градусов.

Один из мобильных медицинских комплексов работает на Приразломном месторождении. Здесь рабочий день фельдшера Антона Калинина начинается рано утром — с предрейсового осмотра водителей. Медицинский работник измеряет артериальное давление, пульс, оценивает общее самочувствие.

"Передвижной здравпункт оборудован электрокардиографом, тонометром, глюкометром, небулайзером, комплектом специализированной медицинской мебели, климатической фильтрующей системой и многим другим, — рассказывает фельдшер Антон Калинин. — Мы можем оперативно оценить состояние пациента, выявить угрожающие жизни нарушения сердечного ритма или признаки патологических изменений. В критической ситуации каждая минута дорога, а наличие такого пункта на месторождении позволяет начать помощь незамедлительно".

"РН-Юганскнефтегаз" планируется расширение проекта. В ближайшее время компания закупит еще 11 ММК для труднодоступных месторождений.