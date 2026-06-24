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Политика Курская область
Фото: Накануне.RU

В Курской области запретили продавать бензин в канистры

Региональный оперативный штаб Курской области изменил правила работы АЗС. Со среды, 24 июня, сотрудники заправок наливают топливо только в баки машин. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона заметил, что жители стали покупать гораздо больше бензина, чем обычно. Он понимает тревогу людей, но предупреждает: излишняя суета только создает дефицит. Александр Хинштейн попросил курян отнестись к ситуации с пониманием и заверил, что область имеет достаточный запас горючего. Сейчас губернатор лично контролирует обстановку.

Одновременно с этим оперативный штаб поручил антимонопольной службе и прокуратуре следить за стоимостью бензина. Ведомства проверят все заправки региона, чтобы не допустить необоснованного роста цен.

Проблемы с топливом возникли и у соседей. В Белгородской области сети "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть" тоже ограничили продажи. Местное министерство экономразвития объяснило, что это поможет избежать нехватки бензина на отдельных станциях и наладить его регулярный подвоз.

В Липецкой области правительство тоже обсуждало возможные лимиты. Власти рассматривали вариант выдавать по 30-40 литров на одну машину и запретить заправку в канистры. Пока официальных данных о принятом решении нет. В Орловской области тем временем подорожало топливо на частных АЗС. Из-за этого местные власти уже отправили запрос в ФАС России.

Уже в 16 регионах России ввели лимиты на продажу топлива: в Крыму и Севастополе бензин отдают только спецслужбам, а в Омской, Пензенской и других областях заправку разрешают строго в бак, запрещая наливать горючее в канистры. 

Теги: бензин, дефицит, канистра


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