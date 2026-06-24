Избирательный участок в Свердловской области назвали в честь погибшего участника СВО

В Свердловской области избирательному участку присвоено имя погибшего участника СВО.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, Сергей Месилов был участником специальной военной операции. С 2009 года работал в составе УИК, а с 2018 года был председателем УИК №850 поселка Бобровский. В сентябре 2024 года он погиб в зоне СВО. Мужчине было 45 лет.

Решением свердловского избиркома избирательному участку №850 присвоен статус именного – в честь Сергея Месилова. Он располагается в "Бобровском Доме культуры". Открытие участка состоится 26 июня.