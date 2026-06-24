Новак сообщил Путину о подготовке поправок для увеличения поставок топлива

Правительство подготовило и в ближайшие дни рассмотрит изменения в законодательство для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, власти разработали комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду. "Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались", — подчеркнул Новак.

Напомним, ограничения на продажу топлива действуют уже в 16 российских регионах. Полностью остановлена продажа частным потребителям в Крыму и Севастополе. Там топливо могут приобрести только для автомобилей государственных служб. В нескольких регионах ввели частичные ограничения — в отдельных сетях или районах.