"ЮТэйр" не обеспечил горячим питанием и гостиницей пассажиров, 19 часов ожидающих рейс из Ноябрьска в Москву

Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована за нарушение прав пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Новоуренгойская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при задержке рейса из Ноябрьска в Москву более чем на 19 часов.

Прокуратура установила, что 142 пассажира, ожидающих рейс, не получили от перевозчика горячее питание в установленные законом сроки и в количестве, предусмотренном нормативами. Часть пассажиров не была размещена в гостинице. Тем же, кого разместили, не предоставили трансфер в аэропорт.

По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.