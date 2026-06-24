Литва разрывает договор о приграничном движении с Белоруссией

Сейм Литвы поддержал законопроект о денонсации межправительственного соглашения с Белоруссией об упрощенном режиме пересечения границы для жителей приграничных территорий.

Договор, заключенный в 2010 году, позволяет определенным категориям граждан, проживающих вблизи границы, пересекать ее без виз, используя специальные разрешения. Эти документы давали право находиться в 50-километровой приграничной зоне соседней страны до 90 дней в течение шести месяцев.

Замглавы МИД Литвы Видмантас Вербицкас заявил, что Литва ратифицировала соглашение еще в июне 2011 года и уведомила об этом Минск. Но тот так и не предоставил свидетельств о том, что в самой Белоруссии завершены все процедуры, чтобы соглашение вступило в силу. И теперь Вильнюс вынужден в одностороннем порядке разорвать соглашение, которое якобы так и не вступило в силу за 15 лет. Для окончательного принятия закона сейм проголосует еще раз.

Разрыв соглашения происходит на фоне привлечения немецких войск в Литву к границе с Белоруссией. Около 5 тыс. немецких солдат будут размещены в Литве до конца 2027 года. Вильнюс обеспокоен "российской угрозой".

Это уже второе разорванное соглашение с Минском с начала года. Ранее Литва уведомила Белоруссию о денонсации договора о предотвращении двойного налогообложения и фискальных нарушений.