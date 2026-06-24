В Соликамске автобус съехал в кювет. Есть пострадавшие

Сегодня около 07.00 в Соликамске на ул. Всеобуча вблизи остановки "3 район" произошел съезд рейсового автобуса в кювет. Об этом сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.



Травмы получили четыре взрослых пассажира. Два человека направлены в травмпункт и еще один госпитализирован в городскую больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.