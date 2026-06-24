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Политика В бывшем СССР
Фото: LRP/Robertas Dackus

Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы объявило о своей отставке. Кабинет премьер-министра Инги Ругинене продержался всего 10 месяцев и ушел на фоне большой непопулярности.

После президентских выборов 2024 года Литву ожидает уже третий кабинет министров. Республику не перестают сотрясать коалиционные дрязги в сейме, где фракции обвиняют друг друга и не могут поделить портфели. Предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас тоже ушел в отставку со скандалом. Тогда даже вмешался президент Гитанас Науседа, давший ему две недели, чтобы объясниться насчет коррупции в компаниях, связанных с ним и его семьей.

Ругинене также ушла на фоне скандалов. Как выяснилось, она возила родственников в рабочие поездки в Италию и Ватикан за государственный счет. Комиссия по служебной этике признала это грубым нарушением закона. И никакой папа римский, который ее пригласил, не может этого изменить, говорилось в выводах комиссии. Также растет недовольство насчет роста военных расходов при бедности населения и огромных тарифах на счет и отопление.

25 июня сейм проголосует за кандидатуру лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра. Ее внес Науседа.

Практически все эксперты единодушны в том, что при новом премьере политика Литвы не изменится, а республику продолжат преследовать острые внутренние проблемы.

Теги: Литва


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