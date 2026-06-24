В Екатеринбурге изменят маршруты трех трамваев после закупки новых "Касторов"

В Екатеринбурге собираются увеличить трамвайный парк, закупив еще 50 современных низкопольных "Касторов", и оптимизировать маршрутную сеть. На сегодняшний день решено изменить три трамвайных маршрута: №№12, 16 и 19, сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут №12 "Дворец Спорта – 40 лет ВЛКСМ" пустят на конечный остановочный пункт "Шарташ", что позволит исключить дублирование и повысит качество обслуживания пассажиров на улице Блюхера. Выпуск подвижных единиц увеличат до восьми трамваев. При этом, отмененный участок маршрута продолжат обслуживать трамваи №№ 8, 13, 15, 23, автобусы №№ 49, 54, 054, 61, 77, 82, 94 и троллейбус № 25.

Маршрут №16 "Волгоградская – УрФУ" перенаправят на конечную "Академика Парина" и продлят до остановки "40 лет ВЛКСМ". На маршруте пустят семь новых низкопольных "Касторов", увеличив количество трамваев с 5 до 12. Интервал между ними составит 11-14 минут. Это позволит обеспечить регулярным транспортом жителей Академического района и ЖБИ.

Маршрут №19 "Машиностроителей – Волгоградская" пойдет по улицам Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей на остановку "Площадь 1-й Пятилетки". Также на линию предполагается ввести дополнительно еще одну машину. Изменение улучшит транспортную связь между микрорайонами и повысит качество обслуживание улиц Победы и Донбасская.