Севастополь обесточен после атаки на энергоинфраструктуру

Севастополь временно обесточен из-за удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

Также губернатор сообщил, что троллейбусы не выйдут на свои маршруты из-за атаки на энергосистему.

Детские сады Севастополя будут работать в особом режиме. Родителей призвали оставить детей дома. Развожаев пояснил, что это решение поможет снизить нагрузку и обеспечить комфорт детей.

Рано утром в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе были сбиты девять БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал, написал Развожаев. Позже были уничтожены еще три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны.