В Челябинске стали известны причины гибели рабочего ЧЭМК

Названы причины смерти рабочего на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

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13 марта во время очистки ковша произошёл обрыв каната. Случился удар по подвижной части установки для чистки. Это привело к гибели плавильщика.

Трагедия случилась из-за того, что были конструктивные недостатки и ненадёжность машин, механизмов, оборудования вызванная тяжёлыми условиями эксплуатации. Нарушен технологический процесс.

Также не было контроля за выполнением требований производственных и рабочих инструкций по обслуживанию грузоподъёмных кранов. Сотрудники предприятия попали под "административку" (кто именно, не говорится). Устранение причин произошедшего взято на контроль, сообщает уральское управление Ростехнадзора.