В Челябинске стали известны причины гибели рабочего ЧЭМК
Названы причины смерти рабочего на Челябинском электрометаллургическом комбинате.
13 марта во время очистки ковша произошёл обрыв каната. Случился удар по подвижной части установки для чистки. Это привело к гибели плавильщика.
Трагедия случилась из-за того, что были конструктивные недостатки и ненадёжность машин, механизмов, оборудования вызванная тяжёлыми условиями эксплуатации. Нарушен технологический процесс.
Также не было контроля за выполнением требований производственных и рабочих инструкций по обслуживанию грузоподъёмных кранов. Сотрудники предприятия попали под "административку" (кто именно, не говорится). Устранение причин произошедшего взято на контроль, сообщает уральское управление Ростехнадзора.