Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

Сенат США принял резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа для продолжения любых военный действий против Ирана получить разрешение Конгресса. Сейчас он обязан не применять силу. Решение принято с перевесом 50 против 48, несмотря на республиканское большинство. Трое сенаторов-республиканцев поддержали резолюцию.

По конституции США право объявлять войну принадлежит Конгрессу. Но президент может действовать в обход Конгресса в случае непосредственной угрозы, однако не более двух месяцев.

Сенат уже голосовал за дальнейшее продвижение этой резолюции в конце мая. Демократы ранее много раз выносили ее на голосование, но безрезультатно. Новая попытка оказалась успешной. Вероятно, повлияло то, что США и Иран уже заключили меморандум о взаимопонимании. Также не было двух сенаторов-республиканцев.

Принятая резолюция не имеет силы закона и не требует подписи президента. Представитель Трампа заявил, что она вообще не имеет никакого значения, а демократы занимаются популизмом. Сам Трамп тоже осудил резолюцию. Мол, Иран "готов упасть на колени", но в это время Сенат проводит вредное голосование, чтобы ограничить полномочия президента в отношении врага.

Против войны с Ираном выступают около 70% американцев. Поддерживают Трампа лишь около 30%.