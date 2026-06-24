Кушву продолжают восстанавливать после смерча

В уральском городе Кушва, пострадавшем от разрушительного смерча, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, подключено более 5 тысяч домов, на утро 24 июня без электричества остается 281 жилой дом.

Проводится ремонт поврежденных зданий, уборка территории от строительного мусора и упавших деревьев. Ведется прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим.

Всего для ликвидации последствий урагана в Кушве задействовано 340 человек и 82 единицы техники (от МЧС – 74 человека и 15 единиц техники).

Ранее сообщалось, что пострадавшие от смерча жители Кушвы получат компенсацию.