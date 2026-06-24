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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Продажа топлива ограничена в 16 российских регионах

Ограничения на продажу топлива действуют в 16 российских регионах. Об этом сообщает РБК. Таковы данные на вечер вторника.

Полностью остановлена продажа частным потребителям в Крыму и Севастополе. Там топливо могут приобрести только для автомобилей государственных служб.

В нескольких регионах ввели ограничения на заправку автомобилей. В Омской области, например, можно заправить бензин только в бак транспортного средства, набрать канистру "на вынос" не получится. На обычных АЗС лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива, а на трассовых — 40 литров бензина и 200 литров дизеля.

Царьград добавляет, что в Саратовской области для частных лиц временно действует лимит до 30 литров бензина на одну машину. В Пензенской области топливо отпускают только в бак, до 100 литров бензина и 200 литров дизеля на автомобиль. В Ростовской получится заправить бак только на 40 литров. В Волгоградской  - 50 литров бензина и 100 дизеля. В Астраханской 30 литров бензина и 50 дизеля. 

В Мордовии установлены ограничения 30 литров бензина и 60 литров дизеля для легковых авто и до 300 л дизельного топлива для грузового транспорта.

Автомобильная заправочная станция(2023)|Фото: Накануне.RU

Еще десять регионов ввели частичные ограничения — в отдельных сетях или районах.

В Воронежской области сеть ЛУКОЙЛ установила временные ограничения на заправку: в городской черте за одну операцию можно приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля, на трассах — до 60 литров бензина и 200 литров дизтоплива. В Вологодской области на заправках ЛУКОЙЛ топливо отпускается только в бак: в населённых пунктах — до 30 литров бензина и 60 литров дизеля, а на трассах — до 30 литров бензина и 200 литров дизеля. В Белгородской области крупные сетевые компании ввели лимиты на объём заправки и ограничения на отпуск топлива в канистры, обычно в диапазоне от 20 до 40 литров на автомобиль. 

В Ханты-Мансийском автономном округе введены точечные ограничения на части АЗС, приоритет отдаётся обслуживанию социально значимого транспорта. В Новосибирской области власти сообщили о лимитах для частников в пределах 30–50 литров бензина за одну заправку в зависимости от сети. В Тюменской области на ряде заправок действует ограничение по объёму и запрет на отпуск топлива в канистры. В отдельных районах Томской области, включая Стрежевой, разрешена заправка только в бак с лимитами порядка 20–40 литров на автомобиль. 

Автомобильная заправочная станция(2023)|Фото: Накануне.RU

Локальные ограничения также введены в Краснодарском крае, где на части АЗС действуют лимиты порядка 20–30 литров на машину и возможны временные остановки работы отдельных станций из‑за повышенного спроса. В Татарстане на АЗС "Татнефть" с середины июня бензин АИ‑92/95 отпускают не более 20 литров на легковой автомобиль, дизтопливо — до 40 литров, для грузовиков лимит установлен на уровне до 200 литров дизельного топлива. 

Власти ряда регионов опровергли ограничения и связали кратковременные перебои на АЗС со всплеском ажиотажа. Во Владимирской области рекомендовали сократить поездки на личном транспорте и покупать топливо только в необходимых объемах.

В Москве и Московской области существуют перебои с топливом, однако ограничения не введены. Власти работают над стабилизацией ситуации, например, в столице временно отменили пропускной режим для бензовозов. 

 

Теги: дефицит бензина, топливо, дизель, ограничение


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