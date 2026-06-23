24 Июня 2026
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Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" стало призером Всероссийской премии "СоУчастие"

"Транснефть – Сибирь" стало лауреатом XI Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга "СоУчастие", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь". Награду от имени "Транснефть – Сибирь" получил ведущий специалист отдела информационной безопасности, Почетный донор России Марсель Корнет.

Его многолетняя приверженность донорскому движению, личный пример и активная общественная позиция вдохновляют коллег и помогают развивать донорство в коллективе. Особенно символично, что эта награда была вручена в преддверии Всемирного дня донора крови.

"Транснефть – Сибирь" стало призером Всероссийской премии "СоУчастие"(2026)|Фото: Транснефть – Сибирь

"Корпоративное донорство – это не просто лозунг, это коллективный труд и гражданская позиция работников системы "Транснефть". Мы с особой благодарностью относимся к столь высокой награде. Это для нас своего рода маяк, указывающий, что в своей корпоративной практике мы идем в правильном направлении", – отметил Марсель Корнет.

"Транснефть – Сибирь" стало призером Всероссийской премии "СоУчастие"(2026)|Фото: Транснефть – Сибирь

Церемония награждения состоялась в Москве в театре "У Никитских ворот" и собрала более 200 гостей со всей России – представителей медицинского, донорского, бизнес сообществ, органов власти и общественных организаций, волонтеров. На XI Всероссийскую премию "СоУчастие" было подано 336 заявок из 67 регионов России. Победители и лауреаты отмечены в 12 номинациях.

"Транснефть – Сибирь" реализует благотворительные и волонтёрские проекты по поддержке детей, ветеранов, многодетных семей участников специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья, развивает корпоративное донорство, участвует в экологических и патриотических акциях, а также оказывает помощь социальным учреждениям и способствует развитию инфраструктуры в регионах присутствия компании.

Теги: Транснефть – Сибирь, Всероссийская премия СоУчастие, церемония награждения


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