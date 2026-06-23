В Ростовской области трехлетний ребенок утонул в аквапарке

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели трехлетнего мальчика в аквапарке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственный отдел по городу Батайск СУ СК России по Ростовской области начал проверку по факту смерти ребенка в открытом бассейне аквапарка. Трехлетний мальчик утонул, несмотря на то, что находился на территории развлекательного комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.