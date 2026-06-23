Энергетики восстановили более 8,5 километров линий электропередачи в Кушве и соседних округах после шторма

Специалисты свердловского филиала "Россети Урал" совместно с персоналом "Облкоммунэнерго" восстановили более 8,5 км линий электропередачи в Кушве, Горноуральском и Верхнетуринском городских округах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал"

Основной удар стихии пришёлся на Кушву и прилегающие территории, где бригады осмотрели более 37 км ЛЭП в сетях 0,4–6 кВ, убрали с энергообъектов порядка 550 деревьев, заменили 5 км провода и около 45 изоляторов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

По состоянию на 20:00 энергетики устранили все нарушения в работе основной сети 6–10 кВ, которая питает населённые пункты. В настоящее время персонал отрабатывает точечные заявки по распределительной сети 0,4 кВ, обеспечивающей электроэнергией непосредственно жилые дома.

На пике аварийно-восстановительных работ было задействовано более 90 человек и свыше 40 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники питания.

Шторм с порывами ветра до 25 м/с и градом прошёл накануне вечером, вызвав локальные нарушения в распределительной сети. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий, к утру восстановив электроснабжение по основной сети 35–110 кВ. Специалисты продолжают усиленный мониторинг оборудования и погодной обстановки, взаимодействуют с региональным Минэнерго, муниципальными властями и МЧС, оказывают поддержку персоналу "Облкоммунэнерго".

Сообщить о перерывах в подаче электроэнергии можно по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.