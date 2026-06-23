США сняли санкции с трех россиян

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обновило санкционные списки, добавив фигурантов по Кубе и транснациональным преступным организациям, а также исключив ряд россиян из ограничительного перечня, сообщают РИА Новости.

"Из (санкционного – ред.) списка OFAC были исключены следующие лица: Круговов Антон Алексеевич, … Топчи Тамара Александровна, … Пузырникова Наталья Владиславовна", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что санкции против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а Топчи была связана с компанией Invention Bridge SL.

Кроме того, в санкционный список добавлены один гражданин Кубы и шесть компаний, связанных с этой страной.

Наряду с этим санкции введены против шести фигурантов, связанных с транснациональными преступными группировками.