В Госдуме одобрили назначение экс-губернатора Белгородской области послом в Абхазию

Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил назначение экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии, передают "Ведомости" со ссылкой на заместителя председателя комитета Константина Затулина.

Вопрос о назначении Гладкова комитет рассмотрел в закрытом режиме. По словам Затулина, хоть Гладков и не имеет опыта дипломатической работы, на посту руководителя региона он проявил себя, поэтому депутаты одобрили его кандидатуру. Окончательное решение о назначении примет президент России.