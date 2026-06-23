На Южном Урале с компании взысканы в бюджет России 134 миллиона

В Челябинской области утверждено взыскание с ООО "Урал-Сервис-Групп" 134 млн руб. Решение коллег оставил в силе 18-й арбитражный апелляционный суд.

В марте 2019 г. АО "Южуралмост" нарушило закон во время торгов на право заключения госконтрактов на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в Челябинской области. Общая сумма административных штрафов, назначенная подрядчику, перевалила за 457 млн руб. Для списания штрафов конечные бенефициары АО "Южуралмост" через допсоглашение создали фиктивный долг перед ООО "Урал-Сервис-Групп".

Различные суды признали обоснованными доводы прокуратуры о том, что этот документ является мнимым, и он заключён незаконно. В результате 134 млн руб., полученные ООО "Урал-Сервис-Групп", обращены в доход государства, сообщает прокуратура Челябинской области.