Игорь Мартынов отметил высокий уровень подготовки выпускников Астраханского филиала РАНХиГС в ходе защиты бакалаврами выпускных работ

Защита выпускных квалификационных работ у студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» прошла в Астраханском филиале РАНХиГС. Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов был главой аттестационной комиссии.

Выпускные квалификационные работы студентов были посвящены темам, связанным с совершенствованием инструментов государственной политики по социально-профессиональной адаптации детей-сирот, реализацией клиентоцентричного подхода в деятельности органов региональной власти, развитием дорожной инфраструктуры современного города, организацией деятельности государственного архивного учреждения в системе регионального управления, механизмами подготовки кадрового резерва для государственной гражданской службы.

Государственная аттестационная комиссия отметила, что студентами были выполнены все требования по защите выпускных квалификационных работ. Также оценивалась глубина раскрытия тем и научная обоснованность выводов по результатам исследований. Многие выпускные работы носили практико-ориентированный характер и были связаны с деятельностью конкретных организаций. В ходе защиты эксперты проявили интерес к тематике работ, практической составляющей и обмену опытом со студентами. Особое внимание членов комиссии было обращено на эмпирическую составляющую проводимых исследований и умение обосновывать полученные результаты. Студенты успешно справились с поставленной задачей и смогли продемонстрировать владение необходимыми исследовательскими компетенциями.

При оценке защит выпускных квалификационных работ спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил высокий уровень подготовки выпускников Астраханского филиала РАНХиГС, актуальность и практическую направленность тематики квалификационных работ. «Уверен, полученные навыки и компетенции в сфере государственного и муниципального управления студенты выпускного курса смогут применить на практике и станут востребованными специалистами»,- подчеркнул Игорь Александрович.