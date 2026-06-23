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Образование Астраханская область
Фото: аstroblduma.ru

Игорь Мартынов отметил высокий уровень подготовки выпускников Астраханского филиала РАНХиГС в ходе защиты бакалаврами выпускных работ

Защита выпускных квалификационных работ у студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» прошла в Астраханском филиале РАНХиГС. Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов был главой аттестационной комиссии.

(2026)|Фото: аstroblduma.ru

Выпускные квалификационные работы студентов были посвящены темам, связанным с совершенствованием инструментов государственной политики по социально-профессиональной адаптации детей-сирот, реализацией клиентоцентричного подхода в деятельности органов региональной власти, развитием дорожной инфраструктуры современного города, организацией деятельности государственного архивного учреждения в системе регионального управления, механизмами подготовки кадрового резерва для государственной гражданской службы.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Государственная аттестационная комиссия отметила, что студентами были выполнены все требования по защите выпускных квалификационных работ. Также оценивалась глубина раскрытия тем и научная обоснованность выводов по результатам исследований. Многие выпускные работы носили практико-ориентированный характер и были связаны с деятельностью конкретных организаций. В ходе защиты эксперты проявили интерес к тематике работ, практической составляющей и обмену опытом со студентами. Особое внимание членов комиссии было обращено на эмпирическую составляющую проводимых исследований и умение обосновывать полученные результаты. Студенты успешно справились с поставленной задачей и смогли продемонстрировать владение необходимыми исследовательскими компетенциями.

(2026)|Фото: аstroblduma.ru

При оценке защит выпускных квалификационных работ спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил высокий уровень подготовки выпускников Астраханского филиала РАНХиГС, актуальность и практическую направленность тематики квалификационных работ. «Уверен, полученные навыки и компетенции в сфере государственного и муниципального управления студенты выпускного курса смогут применить на практике и станут востребованными специалистами»,- подчеркнул Игорь Александрович.

(2026)|Фото: аstroblduma.ru

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, бакалавры, аттестационная комиссия


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