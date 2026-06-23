Суд отказал экс-главе азербайджанской диаспоры Шыхлински в смягчении приговора

Свердловский областной суд отказал бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински и его сыну Мутвалы в смягчении приговора.

Как сообщает "Ъ-Урал", апелляцию подала сторона защиты, однако решение Кировского районного суда Екатеринбурга все же оставили без изменений.

Напомним, что в апреле Шахина и Мутвалы Шыхлински приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 8 годам колонии общего режима соответственно. Отца с сыном обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти".

До этого Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах и отправили за решетку.