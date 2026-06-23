Российский футбольный союз будет сотрудничать с УрФУ

Российский футбольный союз и Уральский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и ректор УрФУ Илья Обабков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, соглашение направлено на развитие и популяризацию футбола в Уральском федеральном округе и Свердловской области, а также на объединение образовательного, научного и инновационного потенциалов сторон для подготовки специалистов футбольной отрасли.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет создание на базе УрФУ образовательного кластера РФС. Он будет решать задачи по подготовке кадров для футбола на Урале.

Кроме этого, студенты УрФУ смогут участвовать в организации футбольных мероприятий, проводимых РФС в Уральском федеральном округе.