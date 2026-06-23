Врио главы Южной Осетии станет бывший директор Курчатовского института

Врио главы Южной Осетии после отставки президента Алана Гаглоева будет Марат Камболов, сообщили в пресс-службе главы республики.

В мае этого года Камболов был назначен госсоветником президента Южной Осетии, а буквально на прошлой неделе, 16 июня, парламент республики одобрил его кандидатуру на должность председателя правительства государства.

Камболов учился и работал в России, его карьера связана с российскими государственными структурами, например, он был замминистра образования и науки РФ. С 2014 года работал в Курчатовском институте, с 2021 по 2025 годы возглавлял этот исследовательский центр.

Ранее Гаглоев объявил, что уходит в отставку в связи с тем, что принял предложение стать советником президента России.