Цены на бензин на ряде АЗС стали снижаться после проверок ФАС

Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" объявила о снижении цен на бензин после проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Компания сообщила, что обновила стоимость всех видов топлива. Теперь литр АИ-92 стоит 70,99 рублей, АИ-95 — 79,99 рублей, дизель — 84,90, при этом еще вчера его продавали за 99,99.

Ранее ФАС отправила официальные запросы в торговый дом "Нефтьмагистраль" и сеть заправок "Трасса". Руководители этих компаний должны до 26 июня предоставить отчеты о том, сколько топлива они продают и как формируют цены на своих АЗС.