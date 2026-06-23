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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В России перестал работать Twitch: Роскомнадзор заявил, что не блокировал сервис

Российские зрители Twitch массово жалуются на проблемы с просмотром прямых трансляций. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили изданию "Газета.Ru", что ведомство не ограничивало доступ к этой площадке. Представители службы подчеркнули, что не вводили никаких запретов против стримингового сервиса.

Первые сообщения о сбое появились в соцсетях и сообществах стримеров в ночь на 23 июня. Люди начали фиксировать неполадки примерно после 1:00 по московскому времени. Сервис Downdetector также подтвердил массовый характер жалоб со стороны пользователей.

Сейчас при попытке включить любой эфир зрители видят бесконечную загрузку или ошибку 2000. Этот код означает, что видеоплеер не может соединиться с серверами трансляции. Пока никто точно не знает, насколько масштабен этот сбой и что именно его вызвало.

Пользователи отмечают, что проблемы возникают только при подключении из России. Сама компания Twitch пока не дала официальных комментариев. Владельцы платформы не объяснили причину поломки и не назвали сроки, когда сервис снова заработает в нормальном режиме.

Ранее Наталья Касперская и другие представители IT-отрасли призвали Роскомнадзор признать неэффективность блокировок и перестать тратить государственные деньги на меры, которые не работают. На встрече с ведомством выяснилось, что даже сами разработчики ПО продолжают массово пользоваться формально запрещенным Telegram.

Теги: Twitch, Роскомнадзор, эфиры


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